PROVINCIA DI SALERNO. GIOIELLA (FDI) BATTE ALIBERTI (FI) 2-0: LO SCONTRO IN CONSIGLIO PROVINCIALE

Uno scontro frontale tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, in Consiglio Provinciale, tra il capogruppo di Fdi Aniello Gioiella ed il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti il quale, alla fine, esce con le ossa rotte dal confronto, portando a casa 0 eletti nei consorzi ma, soprattutto, dimostrando di essere inviso alle altre forze politiche del centro destra.

Nel corso del dibattito che ha preceduto il voto a Palazzo Sant’Agostino Gioiella ed Aliberti non se le sono mandate a dire, dalle elezioni comunali di Scafati per finire alle assenze sistematiche, in Consiglio Provinciale, di Aliberti, “presente”, come sottolineato da Gioiella, “in occasione del Consiglio Provinciale dedicato alle nomine mentre si è affrettato a partecipare all’Assemblea dei Sindaci per votare, a favore, sul bilancio di previsione di una maggioranza di centro sinistra”. Sta di fatto che Fratelli d’Italia ha ottenuto 2 nomi nei consorsi, uno per la Lega, 0 per Forza Italia. Una circostanza che sta diventando materia di discussione all’interno del partito degli Azzurri della Provincia di Salerno che confidava nel voto di oggi per avere una propria rappresentanza nei Consorzi. Ed, invece, a fare la parte del leone, all’interno delle forze di opposizione, è stata Fratelli d’Italia con Aniello Gioiella che ha battuto Pasquale Aliberti per 2-0.