DE LUCA DA AVELLINO: “IO CON IL MAL DI GOLA, A ROMA HANNO PELLE COME PORCELLANA”

“Noi siamo impegnati in uno sforzo davvero gigantesco da spaccare il cuore, oltre che la gola… Non riesco a recuperare perché andiamo in giro dalla mattina alla notte, 365 giorni l’anno, diversamente dai pinguini e dai cacicchi di Roma…”. Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando nel corso di una visita all’ospedale Moscati di Avellino. “Quando li guardo in televisione sono tutti lì con la pelle morbida e vellutata, porcellane di Capodimonte, non ho mai visto uno di questi stressato. Qui devi sputare sangue dalla mattina alla sera”, aggiunge De Luca, annunciando, sulla sanità: “Chiuderemo il 2025 avendo raggiunto tutti i risultati che ci siamo proposti di raggiungere”. Il governatore poi argomenta: “Quando sento qualche imbecille che da Roma parla della Campania senza sapere neanche come si arriva in Campania, io mi indigno. E sto spiegando a tutti quanti che la stupidità non è un argomento, quindi non devono farmi perdere tempo. Stiamo facendo una rivoluzione nella sanità campana”.

