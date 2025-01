FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “METRO ITALIA, NON SI SBLOCCA TRATTATIVA AL MINISTERO”

A margine dell’incontro tenuto oggi presso il Ministero del Lavoro il deputato di AVS Franco Mari denuncia “un atteggiamento di sostanziale chiusura dell’azienda, che persegue nel suo obiettivo di ridimensionamento della sua presenza in Italia senza fornire reali garanzie per la continuità occupazionale dei lavoratori. Da parte de sindacati sono state avanzate ancora una volta richieste precise su quelle che sono le reali intenzioni della società, in particolare nel territorio flegreo. La proprietà si è impegnata a fornirle entro la metà del mese in vista del prossimo incontro. Rimangono però troppi interrogativi senza risposta, anche sul futuro del capannone che attualmente ospita la sede di Pozzuoli. A questo punto non ci sentiamo affatto rassicurati dalle informazioni che l’azienda ha fornito sul futuro di altre sedi, a cominciare da quella di Salerno. Per questo sosteniamo la richiesta delle organizzazioni sindacali di un piano industriale più preciso e dettagliato sulla presenza di Metro su tutto il territorio nazionale e continueremo a seguire da vicino

la vertenza, a partire dal prossimo incontro che si terrà il 17 febbraio al Ministero del Lavoro”.

