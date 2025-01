PROVINCIA DI SALERNO. IANNONE (FDI): “CI SONO VOLUTI 100 GIORNI AL PD PER CHIEDERE DIMISSIONI ALFIERI”

“Ci sono voluti oltre 100 giorni per far dire al PD, attraverso il Commissario Regionale Misiani, che Alfieri si deve dimettere. Una vergogna che da oltre tre mesi siano sequestrati la Provincia di Salerno e il Comune di Capaccio-Paestum. Spero che questa dichiarazione, anche tardiva, non sia una lavata di faccia sapendo che Alfieri non si dimetterà. Nel caso in cui Alfieri non voglia accogliere l’invito del suo Commissario Regionale allora Misiani dovrebbe chiedere ai Consiglieri Provinciali e Consiglieri Comunali delle maggioranze della Provincia di Salerno e del Comune di Capaccio Paestum di dimettersi in massa per determinare lo scioglimento di questi Enti e farli tornare ad elezioni. Vediamo se Misiani ed il PD dopo aver fatto opera tardiva riusciranno a fare almeno un’opera completa. Se questo non dovesse avvenire sarà solo ipocrisia politica perche’ sulle responsabilità giudiziarie ci diranno i processi ma esiste già da oltre tre mesi un grave danno ai cittadini con due Enti locali importanti decapitati e sequestrati per ignavia del PD nazionale e strafottenza del PD locale.”

Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, il Senatore Antonio Iannone.

