PROVINCIA DI SALERNO. IL 5 MARZO IL CONSIGLIO PROVINCIALE PRIMA DEL VOTO DEL 6 APRILE

Si terrà il prossimo 5 Marzo il Consiglio Provinciale di Salerno, convocato per la surroga del Consigliere Aniello Gioiella al quale subentrerà, all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino, Modesto Del Mastro nel gruppo di Fratelli d’Italia. Pochissimi i punti all’ordine del giorno per quello che dovrebbe essere l’ultimo Consiglio Comunale, convocato dal facente funzioni Giovanni Guzzo prima del voto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia, in programma per domenica 6 Aprile. Il termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia di Salerno scadrà il 17 Marzo: per ogni candidatura è necessario allegare almeno il 15% delle firme degli aventi diritto.

