PROVINCIA VENDE I BENI. COSTABILE (GIOVANI FI): “E’ ORA DI TORNARE AL VOTO POPOLARE”

“La Provincia di Salerno fa cassa, per fare fronte alle evidenti difficoltà economiche, vendendo i gioielli di famiglia, alcuni tra gli immobili piu’ iconici e prestigiosi del territorio. E’ questa la soluzione che il Presidente Alfieri ha trovato per risolvere i problemi finanziari dell’Amministrazione Provinciale di Salerno: noi, come Giovani di Forza Italia, siamo assolutamente contrari a questa strategia di gestione che priverà le future generazioni di luoghi di crescita e confronto culturale, ma anche di occasioni di crescita economica.”

Lo dichiara Pietro Costabile, Responsabile Provinciale dei Giovani di Forza Italia Salerno e Vice Coordinatore Regionale Vicario per la Campania.

E’ per questa ragione che auspichiamo, in tempi rapidi, il ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente della Provincia e dell’intero Consiglio Provinciale, in modo tale che siano i cittadini a decidere, sulla base dei programmi presentati, quale debba essere la parte politica a governare i delicati processi di Palazzo Sant’Agostino: la Legge Delrio ha prodotto, a mio avviso, danni enormi tra le comunità che oggi si vedono amministrate da una classe dirigente scelta ed eletta da sindaci e consiglieri comunali ma non dagli elettori!