PROVINCIALI 2021. DUE SETTIMANE DI UNA CAMPAGNA ELETTORALE LONTANO DALLA GENTE

Ancora una volta per l’elezione del Consiglio Provinciale la campagna elettorale sarà tutta all’interno del mondo della politica, anzi tutta tra consiglieri comunali e sindaci, senza alcun coinvolgimento diretto degli elettori. Una riforma, quella voluta dal Governo Renzi con la tanto criticata legge Delrio, che ha lasciato alcune competenze alle amministrazioni provinciali, che sono operative e funzionanti, ma senza lasciare ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti. Una scelta che, a 7 anni dall’entrata in vigore della Riforma, almeno stando alle dichiarazioni, nessuna forza politica condivide: eppure, per abrogare la Delrio e tornare al vecchio sistema elettorale, basterebbero poche settimane, ma forse fa comodo lasciare tutto nelle mani degli amministratori e non dei cittadini.

