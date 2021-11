AGROPOLI. IL COORDINAMENTO DI FI BLOCCA LA CANDIDATURA DI COSTABILE SPINELLI

“Dopo aver ascoltato l’ultima intervista ad Agenda Politica dell’amico ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli in riferimento alle prossime consultazioni amministrative di Agropoli della primavera del 2022, cui va tutta la mia personale immutata stima come politico, come amministratore e come persona, in qualità di Coordinatore Cittadino di Forza Italia e di appartenente di lungo corso del centro destra Agropolese,”

lo dichiara Emilio Marandino.

“alla luce anche delle trattative in corso negli ultimi mesi con le rappresentanze locali del Centro-destra storico , con i rappresentanti di aree di centro e di liste civiche e con le rappresentanze di espressioni della società civile Agropolese, mi sembra necessario ribadire un concetto già espresso in precedenza per chiarire che: “ E’ e SAREBBE IMPROPONIBILE, oltre che INOPPORTUNA e politicamente OFFENSIVA, la candidatura di Spinelli e di chiunque , persona non rappresentativa della comunità Agropolese, dovesse proporsi all’elettorato di centro destra e non solo, locale.

E’ altresì importante precisare che “nulla questio” di personale contro l’ex Sindaco di Castellabate, ma non ci sarebbe assolutamente spazio, oggi, per una candidatura di un esponente “OSPITE e/o ITINERANTE”, sia esso proveniente da Castellabate, da Giffoni Valle Piana, da Policastro Bussentino, da Caselle in Pitteri o ALTRO.

Agropoli ha già vissuto un’esperienza in tal senso ed oggi, più che mai , ha bisogno di voltare pagina e cambiare la storia degli ultimi quindici anni di sfascio amministrativo.

Tutto sarà, per quanto ci riguarda, affidato ad un “FIGLIO” di questa Città.”