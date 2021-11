PROVINCIALI 2021. IL PD RIMANDA LA CHIUSURA DELLA LISTA: SI FARA’ DOPO IL CONSIGLIO DI SALERNO

Prima il Consiglio Comunale di Salerno, chiamato ad eleggere il nuovo Presidente del Consiglio Comunale, poi la lista per le Provinciali 2021 del Partito Democratico: il Pd della Provincia di Salerno rimanda, ancora, la compilazione della lista dei 16 candidati al Consiglio Provinciale per le elezioni del prossimo 18 Dicembre. Lo fa per evitare ulteriori mal di pancia, all’interno del Consiglio Comunale di Salerno, da dove arriverà, quasi sicuramente, la candidatura di Rocco Galdi all’interno della lista del PD e di Felice Santoro per la lista Campania Libera. In realtà, al momento, non pare essere in atto alcuna competizione tra consiglieri comunali per essere candidati, anzi: il Consiglio Provinciale, cosi’ come è disciplinato dalla attuale normativa, assomiglia ad un “cimitero degli elefanti”, un luogo che mantiene ancora un suo fascino ma nel quale, nella sostanza, non si decide quasi nulla. Ed allora meglio rimandare tutto a dopo il Consiglio Comunale di Salerno, perchè potrebbe anche accadere di dover riscrivere l’elenco dei buoni e dei cattivi.

