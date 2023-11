PROVINCIALI 2023. 4 LISTE PER ALFIERI: PD, CAMPANIA LIBERA, MODERATI E PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Un poker di liste per continuare ad avere una solida maggioranza a Palazzo Sant’Agostino: è questo lo schema che il centro sinistra si appresta a mettere in campo per le elezioni provinciali del prossimo 20 Dicembre. Quattro liste con Partito Democratico, Campania Libera, i Moderati ed il Partito Socialista Italiano: salvo clamorosi colpi di scena, legati anche alla raccolta delle firme, resteranno fuori dalla competizione elettorale i Terzopolisti di Calenda ma anche di Renzi. C’è, invece, almeno in embrione, il tentativo tra il Movimento 5 Stelle e la Sinistra di trovare un’intesa per una lista unica, ma, anche in questo caso, il difficile ostacolo da superare è quello delle 96 firme da raccogliere tra Sindaci e Consiglieri Comunali.

