PROVINCIALI 2023. FRATELLI D’ITALIA LAVORA ALLA LISTA: RIUNIONE IL 4 NOVEMBRE

Anche Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale delle Provinciali di Salerno, programmate, così come stabilito nel Decreto del Presidente Franco Alfieri, per mercoledi’ 20 Dicembre. Con due consiglieri uscenti (Amato e Baselice), il partito di Giorgia Meloni, in Provincia di Salerno, punta almeno a confermare il dato dell’ultima elezioni indiretta del dicembre del 2021. L’appuntamento per verificare disponibilità ad una candidatura ed anche per avviare la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della lista è in programma per sabato 4 Novembre quando, all’interno della sede di Via Roma, i dirigenti provinciali incontreranno, soprattutto, gli amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali, che hanno diritto al voto per le Provinciali 2023.

