OSPEDALE DI SCAFATI. IL DIRETTORE DELL’ASL, DAVANTI AL SINDACO ALIBERTI, FIRMA BANDO PER 6 MEDICI

Questa mattina il Sindaco Pasquale Aliberti , accompagnato dall’Assessore alla Sanità Antonella Di Palma,

ha incontrato il Direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto ed il Direttore sanitario Primo Sergianni,

nella sede di via Nizza a Salerno. Il manager Asl ha fornito rassicurazioni al primo cittadino di Scafati sulla volontà

dell’Azienda sanitaria di riaprire il pronto soccorso dell’ ospedale “Mauro Scarlato”. A tal riguardo, il Direttore generale Sosto ha firmato davanti al sindaco la delibera di approvazione del bando per l’assunzione di 6 medici destinati al presidio sanitario di Scafati. “Bastano sei medici – ha dichiarato il Sindaco Aliberti – specializzati in urgenza o con lauree equipollenti che partecipano al concorso la cui delibera per l’approvazione del bando è

stata firmata davanti ai nostri occhi e che accettano di restare a Scafati per consentirci di aprire già dall’inizio del prossimo anno il pronto soccorso del ‘Mauro Scarlato’. Questa è l’ultima speranza a cui ci dobbiamo aggrappare con tutte le nostre forze per ridare alla nostra città il diritto alla salute che merita, evitando anche tutte le polemiche che potremmo esprimere sulla gestione della sanità in Campania. Con l’Assessore Antonella Di Palma ho incontrato in tarda mattinata presso la sede dell’Asl Sa il DG Sosto e il DS Sergianni. Una lunga chiacchierata che si è conclusa con informazioni importanti per il nostro territorio. Prima di tutto, i l manager ha firmato

davanti ai nostri occhi la delibera per l’approvazione del bando per l’assunzione di 6 medici per l’ospedale di Scafati, cosa che consentirà l’apertura da subito del pronto soccorso di base. Il bando sarà pubblicato prima sul Burc e poi ovviamente sulla Gazzetta ufficiale dove resterà per 30 giorni. Per quanto riguarda il Distretto sanitario, si sta imprimendo un’accelerazione sui tempi per la conclusione dei lavori. In ogni caso, non ci sarà un trasferimento delle specialità e dei servizi sanitari che al momento lo stesso Distretto eroga sul nostro territorio”