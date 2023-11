PROVINCIALI 2023. CERRETANI CONFERMATO NEL PD: “SONO GIA’ IN CAMPAGNA ELETTORALE”

“Sono già in campagna elettorale per la prossima tornata delle Provinciali del 20 Dicembre. Ovviamente, nella lista del Partito Democratico”. Luca Cerretani, Consigliere Provinciale in carica sin dal 2017, già Vice Presidente nel corso della Presidenza Canfora, libera il campo da ogni dubbio ed annuncia la sua candidatura anche per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre. In campo, come sottolinea lo stesso Cerretani, nella lista del Partito Democratico, con il chiaro obiettivo non solo di mantenere il Pd primo partito per numero di eletti a Palazzo Sant’Agostino, ma anche per migliorare l’ultimo risultato elettorale del dicembre del 2021.

Share on: WhatsApp