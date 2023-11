IMMA VIETRI (FDI): “VICENDA INDI GREGORY, GRANDE SENSIBILITA’ PRESIDENTE GIORGIA MELONI”

“Ancora una volta il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dimostrato la sua grande umanità e sensibilità. Siamo davvero orgogliosi di lei”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali della Camera, commentando la decisione del Premier di convocare d’urgenza il Consiglio dei Ministri per conferire la cittadinanza italiana a Indi Gregory, la bambina inglese di otto mesi affetta da una rara malattia mitocondriale. “Senza l’intervento diretto del Presidente Meloni, alle ore 15 italiane – su disposizione dell’Alta Corte di Londra – alla piccola sarebbe stata sospesa la ventilazione artificiale e quindi non sarebbe più in vita. Mi auguro che ora questo importante gesto possa facilitare il trasferimento della bambina in Italia. Forza Indi, il Paese tifa per te”, conclude Vietri.

Share on: WhatsApp