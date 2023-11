SALERNO. COVID, IL GARANTE PRIVACY: INFONDATE NOTIZIE SU POSITIVITA’ ASSESSORE ADINOLFI DIFFUSE NEL 2021

L’assessore comunale al bilancio Paola Adinolfi, a distanza di quasi tre anni dalla diffusione di una notizia riguardante la sua positività al Covid nel Dicembre del 2021, riportata da un quotidiano, si è vista riconoscere dal Garante per la Privacy il diritto alla cancellazione della falsa informazione ma anche una sanzione amministrativa da 20.000 euro da versare direttamente al Garante.I fatti risalgono al periodo del Dicembre di due anni fa quando, all’improvviso, all’interno del settore Ragioneria del Comune di Salerno, fu riscontrato un focolaio di covid 19, con numerosi dipendenti costretti all’isolamento. L’assessore Adinolfi, assistita in questa procedura dall’avvocato Gaspare Dalia, che aveva, comunque, effettuato un tampone di controllo, risultato negativo, non aveva alcun obbligo di isolamento ma il quotidiano in questione, nonostante la richiesta di smentita, per due giorni successivi, pubblico’ la notizia che il Garante ha ritenuto non solo falsa ma anche lesiva del diritto alla riservatezza. Da qui il provvedimento che ha dato pienamente ragione all’assessore Paola Adinolfi il cui comportamento, in piena emergenza Covid, è stato lineare e corretto.

Share on: WhatsApp