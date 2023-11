PROVINCIALI 2023. GIOVANNI GUZZO: “DUE ANNI DI GRANDE LAVORO, ORA SI GUARDA AL FUTURO”

“Sono stati due anni di grande lavoro, di grande impegno, di ottimi risultati ottenuti in un momento difficile come quello affrontato da tutte le Province, a partire dal 2021. Si poteva fare di piu’, ma credo che, insieme al Presidente Alfieri, e prima con il Presidente Strianese, tutto il Consiglio Provinciale abbia fatto un lavoro di altissima qualità.” Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia dal 2021, dalle ultime elezioni Provinciali del Dicembre di due anni fa, stila un bilancio ma guarda anche al futuro.

“Avrei preferito ottenere un giudizio elettorale da parte dei cittadini, ma il centro destra di Governo, a quanto pare, non è riuscito a trovare un’intesa neppure sulla nuova Legge per le Province. Anche per questa tornata elettorale parleremo con i Sindaci ed i Consiglieri Comunali che, sia ben chiaro, rappresentano le proprie comunità dalle quali sono stati scelti ed eletti. Il Partito Democratico, ne sono certo, sarà, ancora una volta, il primo partito per numero di voti e per consiglieri provinciali eletti, confermando, se non addirittura migliorando, il risultato del 2021.”