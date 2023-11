PROVINCIALI 2023. LA SINISTRA SI RIUNISCE LA PROSSIMA SETTIMANA: APERTURE AL M5S?

Franco Mari, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra e Coordinatore Provinciale di Sinistra Italiana – in attesa della celebrazione del nuovo congresso provinciale – è al lavoro, proprio in queste ore, per verificare la possibilità per l’area politica di Sinistra di presentare, alla prossima tornata elettorale per le Provinciali 2023, una propria lista per i seggi di Palazzo Sant’Agostino. Una riunione operativa, con i principali rappresentanti dell’area politica di tutta la Provincia, è in programma nel corso della prossima settimana ma non è escluso che possano essere invitati, all’incontro, anche i rappresentanti provinciali del Movimento 5 Stelle. Una lista unica ? Non è da escludere, anche perchè tanto la Sinistra quanto il M5S devono superare l’ostacolo della raccolta delle firme.

Share on: WhatsApp