VALENTINO GRANT (LEGA): “A MILANO CON SALVINI UNA PIAZZA CONTRO L’ODIO E L’ANTISEMITISMO”

“A Milano una piazza gremita di uomini e donne che esprimono in modo pacifico la loro idea di libertà di pensiero.

Una piazza contro l’odio, la violenza e l’antisemitismo. Una piazza a difesa dell’esistenza dello Stato di Israele e che chiede come obiettivo finale due Popoli e due Stati. Grazie Matteo Salvini per la tua battaglia di libertà.” Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Valentino Grant, presente, insieme ad altri esponenti campani del partito di Matteo Salvini, nella giornata di oggi a Milano, dove si è tenuta la manifestazione di piazza per esprimere solidarietà ad Israele. E non solo.

“La piazza di oggi a Milano è stata la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura.” Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini. “Una piazza che reclama la libertà di pensiero e di parola. Una piazza contro l’odio, la violenza e l’antisemitismo. Una piazza a difesa dell’esistenza dello Stato di Israele e che chiede come obiettivo finale due Popoli e due Stati. La paura è il primo obiettivo dei terroristi, ma le anime pulite non devono mai avere paura, di niente e di nessuno.”