VALENTINO GRANT A SALA CONSILINA IL PROSSIMO 11 NOVEMBRE CON LA FABBRICA DELLE IDEE

L’europarlamentare del Gruppo Id-Lega Valentino Grant continua ad incontrare i territori di tutta la Regione Campania e, sabato prossimo 11 Novembre, con il progetto La Fabbrica delle Idee, sarà a Sala Consilina, all’interno della sala meeting DFL, a partire dalle 18.00, per incontrare imprenditori e professionisti del territorio ai quali illustrare le opportunità offerte dall’Europa.

Una campagna di ascolto e di confronto che sta portando Valentino Grant in giro per l’enorme collegio elettorale delle Europee che comprende non solo la Campania ma anche Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Dopo l’incontro dell’11 Novembre a Sala Consilina, per l’europarlamentare del Gruppo Id – Lega ci sarà anche un appuntamento a Pagani, in programma il 19 Novembre.