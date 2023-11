PROVINCIALI 2023. IL PD NON SCOPRE LE CARTE: PRONTA LA SOPRESA DELLE LISTE ?

Ad una settimana esatta dalla scadenza per il deposito delle liste per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre, il Partito Democratico non ha ancora scoperto le carte, non ha ancora ufficializzato i candidati e, soprattutto, la loro dislocazione all’interno delle liste (Pd o Campania Libera). Tutto lascia presagire che le decisioni saranno ufficializzate a poche ore dal termine per il deposito delle liste, forse per evitare che qualche candidato possa ribellarsi alla scelta, imposta dall’alto, di scendere in campo con questa o con l’altra lista. E’ davvero pronta la sorpresona finale delle liste per le Provinciali ? Tutto lascia pensare che nella segreteria di Via Manzo, a Salerno, abbiano già tutto pronto ma che vogliano comunicarlo a cose fatte.

Share on: WhatsApp