PROVINCIALI 2023. PD, ANCORA NESSUN INCONTRO. FDI: C’E’ IL NOME DI MIMMO VENTURA

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno non ha, ancora, convocato alcuna riunione per stabilire l’elenco dei candidati alle prossime elezioni provinciali del 20 Dicembre. E quando mancano appena 10 giorni al termine per il deposito delle liste, nessuno degli attuali consiglieri provinciali in carica sa di essere, ufficialmente, ricandidato per la prossima tornata elettorale. Di certo, per il Partito Democratico, la rinuncia alla candidatura di Carmelo Stanziola – destinato alla Vice Presidenza del Parco del Cilento – e l’ingresso in lista del consigliere comunale di Salerno Antonio Fiore. In casa Fratelli d’Italia, intanto, c’è qualche conferma sui nomi dei candidati al Consiglio Provinciale: in lista, di sicuro, ci sarà l’attuale consigliere comunale di Salerno Mimmo Ventura, che punta ad entrare all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino per rappresentare il partito di Giorgia Meloni.

