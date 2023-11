SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO ALFANO PREMIA MOTORTECNICA, AZIENDA LEADER PER TURBINE ELETTRICHE

“In qualità di Sindaco di San Cipriano Picentino, sono particolarmente orgogliosa di avere incontrato, questa mattina, i dirigenti ed i dipendenti – per lo piu’ di San Cipriano – della Motortecnica, specializzata nella progettazione, produzione, riparazione, manutenzione di generatori elettrici completi ed attività di revamping e retrofitting su macchine elettriche rotanti.”

Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Si tratta di un vero e proprio gioiello di organizzazione aziendale e di produzione di alta tecnologia che, da tempo, si trova nel territorio del Comune di San Cipriano Picentino. Ai vertici dell’azienda, a nome di tutta l’amministrazione ma, come credo, di tutta la Comunità di San Cipriano Picentino ho consegnato una targa con la quale ho inteso ringraziare tutti per il grande lavoro svolto, per l’alta professionalità ed anche perchè portano in giro per l’Italia e per il mondo il nome del nostro Comune.

Buon lavoro alla Motortecnica ed a tutti i suoi dipendenti.