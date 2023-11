SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON IL PIANO ASSUNZIONI”

“Nei giorni scorsi sono iniziati i corsi di formazione ed aggiornamento per il personale comunale. Completata, inoltre, altra procedura concorsuale per l’assunzione di n. 4 unita’ lavorative. Con la conclusione del concorso per 4 profili professionali di categoria B, assumeremo nei prossimi giorni altre 4 unita’ lavorative a tempo indeterminato e per 18 ore settimanali. Cosicche’ le assunzioni perfezionate in questo anno solare saranno ben 27.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Aspettiamo solo la graduatoria che ci inviera’ il Centro per l’ Impiego per l’ assunzione di altri 2 operai, cosicche’ le assunzioni complessivamente praticate durante questo anno solare saranno 29 (14 afferenti al programma del fabbisogno di personale del 2022 e 15 afferenti a quello del 2023).

Un grandissimo lavoro per rinnovare, quasi completamente, il personale e la macchina amministrativa.

Per questo ringrazio di cuore l’ Assessore al Personale Giuseppe Pascale e la Segretaria Comunale dott.ssa Livia Lardo che hanno fatto un lavoro eccellente, nonche’ i Responsabili di Settore dott. Sandro Addona, Dott. Giovanni De Caro, Arch. Enrico Eliani e Arch. Onofrio Abronzo e tutti i commissari interni ed esterni al Comune, che hanno esperito egregiamente e con diligenza le procedure concorsuali.

Una classe dirigente comunale rinnovata per quasi il 75 %, ed ormai costituita da tantissimi giovani professionisti.

Attualmente il Comune e’ dotato del seguente personale:

– 1 Segretario Comunale;

– 23 dipendenti a 18 ore settimanali;

– 16 dipendenti a 36 ore settimanali;

– 1 dipendente a 30 ore settimanali;

– 2 supporti tecnici esterni assunti con Piano di Azione e Coesione a 201 giornate lavorative/anno.

Per un totale di 43 unita’ lavorative.

Di queste:

– 29 dipendenti a tempo indeterminato;

– 14 dipendenti a tempo determinato.

Oggi abbiamo iniziato anche i corsi di formazione per il personale tenuti dall’ Avv. Francesco Armenante, per aggiornare e formare il personale amministrativo afferente ai vari settori dell’ Ente, cosi come previsto dal Piano Triennale della Formazione approvato dalla Giunta Comunale.