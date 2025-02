PROVINCIALI 2025. IL CENTRO DESTRA A CACCIA DEL CANDIDATO: IN CORSA CENNAMO E GUERRA

Il Centro Destra della Provincia di Salerno, nell’arco di pochi giorni, dovrà individuare il nome del candidato alla Presidenza della Provincia, in una campagna elettorale dall’esito scontato ma che richiede una presenza politica sul territorio. Una candidatura di testimonianza, è vero, ma Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, sono alla ricerca di un nome sul quale puntare in vista della scadenza elettorale della prima decade di Aprile. Archiviata l’ipotesi di scendere in campo con Gennaro D’Acunzi (Sindaco di Nocera Superiore), i nomi che restano in corsa sono Carmine Cennamo (Sindaco di Postiglione) e Luigi Guerra (Sindaco di Lustra Cilento).

Insieme al nome tutto il Centro Destra dovrà anche raccogliere le firme necessarie per la presentazione del candidato che sono il 15% degli aventi diritto al voto ovvero poco piu’ di 300 amministratori comunali che siano pronti a sottoscrivere il documento.