NASCE IL SAD AGROMERIDIONALE. OK ACCORDO DI PROGRAMMA PER ENTE GESTIONE RIFIUTI

Dopo l’approvazione dello schema di Accordo di programma per la gestione del servizio rifiuti del Sub Ambito Distrettuale (SAD) “Agro Meridionale” da parte degli organi esecutivi dei Comuni di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno, tale documento è stato sottoscritto dai rispettivi Sindaci. In particolare, le Amministrazioni aderenti si sono avvalse dell’art. 26bis co.4a della Legge Regionale 14/2016, che riconosce ai Comuni dei SAD la facoltà di proporre all’Ente d’Ambito la forma di gestione dei servizi proveniente da Amministrazioni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD, come già era stato manifestato dai Comuni nella seduta del 12 settembre 2023.

Già precedentemente, gli Enti in questione hanno partecipato attivamente e congiuntamente agli Uffici dei sette Comuni coinvolti ai lavori programmati per la stesura del progetto di servizi del SAD “Agro Meridionale” trasmesso all’EdA. Attualmente, a seguito di approfondita valutazione, i Sindaci dei Comuni di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno hanno condiviso l’opportunità di avvalersi di una struttura esterna di supporto giuridico-economico per la predisposizione degli itinera successivi e propedeutici agli adempimenti normativi, finalizzati all’affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti del SAD “Agro Meridionale” attraverso l’organizzazione del servizio mediante la migliore modalità di gestione che sarà individuata, con l’obiettivo del raggiungimento di economie di scala, di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, lasciando sempre aperta tale possibilità alle altre due Amministrazioni Comunali attualmente non aderenti. Pertanto, sarà affidato l’incarico per l’analisi del progetto di investimento e della sua valutazione, della redazione della relazione di fattibilità e del business plan. «Un ulteriore passo avanti, realizzato in sinergia dai cinque Comuni, che ci consentirà di giungere in modo partecipato alla gestione comprensoriale del ciclo dei rifiuti, coinvolgendo le Amministrazioni pubbliche interessate per migliorare l’organizzazione e i servizi nel nostro bacino territoriale» dichiarano congiuntamente i Sindaci Paolo De Maio, Paola Lanzara, Andrea Annunziata, Michele Strianese e Francesco Squillante.