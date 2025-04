PROVINCIALI 2025. L’INCUBO PER I SINDACI E CONSIGLIERI DELLE STRADE CHIUSE A SALERNO

Salerno Corre e l’affluenza per le Provinciali 2025 di Salerno corre il rischio di rimanere bassa: domenica 6 Aprile, data fissata per la elezione del nuovo Presidente della Provincia di Salerno, le strade principali del comune capoluogo, almeno fino alle 12:00, resteranno chiuse al traffico veicolare per una manifestazione podistica. Una circostanza che potrebbe tenere lontani dai seggi di Palazzo Sant’Agostino, almeno per tutta la mattinata, tanti sindaci e consiglieri comunali provenienti dai territori della Provincia. Una nuova spada di Damocle che pende sul dato dell’affluenza alle urne che, già da tempo, qualcuno segnalava a rischio: adesso tutti, o quasi, gli elettori si concentreranno nelle ore pomeridiane quando, pero’, il centro della città viene preso d’assalto da turisti e visitatori occasionali.

