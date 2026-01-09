PROVINCIALI 2026. PIERO DE LUCA (PD): “CONTINUIAMO A PORTARE AVANTI RIVOLUZIONE IN CAMPANIA”

“Dobbiamo continuare a portare avanti la rivoluzione avviata in Campania, anche confermando la guida di enti come la Provincia di Salerno. A tal proposito approfitto per ribadire gli auguri di buon lavoro al presidente Roberto Fico e a tutta la squadra di centrosinistra. Da qui passa un pezzo decisivo dell’alternativa nazionale alla destra”. A dirlo, nella sede provinciale del PD di Salerno, il segretario regionale PD Piero De Luca, a margine dell’incontro con le candidate ed i candidati della lista del Partito Democratico alle elezioni per il Rinnovo Consiglio Provinciale di Salerno. “Abbiamo concluso pochi giorni fa – ha rimarcato De Luca – gli assetti legati alla giunta, stiamo definendo in queste ore gli assetti legati alle commissioni consiliari e poi il lavoro entra nel vivo. Ieri ho avuto modo di incontrare gli assessori del Partito Democratico, c’è un lavoro importante da fare, abbiamo progetti di investimento straordinari, alcuni legati a misure che hanno caratterizzato anche simbolicamente il Partito Democratico: penso al trasporto pubblico gratuito a 140mila studenti, la misura simbolo che noi dobbiamo riconfermare e anche rafforzare; abbiamo progetti legati alle scuole come Scuola Viva, l’alternanza scuola-lavoro, l’apertura degli edifici, delle reti sociali delle nostre infrastrutture nei quartieri, nelle comunità. Rispetto a un governo che taglia sulla sicurezza, noi dobbiamo investire sulle scuole e sulle politiche sociali e poi sostenere il tema del governo dello sviluppo del territorio. Abbiamo quindi progetti importanti da portare avanti. Siamo determinati a continuare la rivoluzione avviata in regione Campania nell’interesse dei nostri cittadini. Il risultato del lavoro che faremo avrà un valore importante anche a livello nazionale. Come detto, dalla Campania passa un pezzo decisivo del percorso di costruzione dell’alternativa di governo alla destra della Premier Meloni che ha tradito tutte le promesse e ha peggiorato le condizioni di vita nel Paese. Questo è il nostro obiettivo”

