PROVINCIALI. CENTRO DESTRA A CACCIA DELL’UNITA’ E DELLE FIRME PER IL PROSSIMO 6 APRILE

Quella di oggi potrebbe essere, ma il condizionale è d’obbligo, la giornata decisiva per il Centro Destra della Provincia di Salerno, a caccia dell’unità sul nome del candidato alla Presidenza della Provincia ma anche delle firme per la presentazione dell’incartamento all’Ufficio Elettorale di Palazzo Sant’Agostino. Nel corso dell’ennesima riunione on line-da remoto i Coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati proveranno a smussare gli angoli che, nelle ultime settimane, hanno impedito di trovare una intesa sul nome di un candidato unico: sul tavolo c’erano e restano i nomi di Giuseppe Rinaldi (Sindaco di Santomenna – Fdi) e di Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati – Forza Italia). Se i partiti della coalizione di Centro Destra dovessero riuscire a trovare un accordo, da stasera stessa scatterebbe la caccia alle firme perchè sono necessarie 301 sottoscrizioni di Sindaci e Consiglieri Provinciali di tutto il territorio provinciale.

