LUCIA VUOLO PRECISA: “NESSUNA CANDIDATURA, MA IL MIO ELETTORALE VUOLE CHE SCENDA IN CAMPO”

Riceviamo e pubblichiamo da Lucia Vuolo, già Europarlamentare di Forza Italia, una precisazione in merito alla notizia di una sua possibile candidatura, alle prossime elezioni regionali 2025.

“Attualmente” ci scrive Lucia Vuolo ” posso, con la massima serenità, informarvi che non sono candidata, anche perché fin quando non avremo il candidato Presidente le liste non potranno di fatto chiudersi.

È chiaro che il mio elettorato, a cui sono molto legata e con cui condivido le mie scelte di campo, fremono per vedermi candidata ma ripeto ad oggi non c’è nessuna candidatura se non quella fantasiosa affidatami dal

Direttore Cirillo, a cui ringrazio per la fiducia ma rinuncio e vado avanti, infatti anche oggi continuerò a visitare i territori per ascoltare la gente e stare tra loro. La trasparenza e la correttezza sono fondamentali.”