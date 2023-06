PROVINCIALI E COMUNALI A MAGGIO 2024. ELEZIONI EUROPEE DA TENERSI IL 9 GIUGNO

Tenere distinte, ma non troppo distanti, le Elezioni Amministrative del 2024 (con Comunali e Provinciali) dalle Elezioni Europee, la cui data è stata già fissata dal Parlamento Europeo al prossimo 9 Giugno. C’è anche questa ipotesi in campo, legata ad un fattore tecnico ossia l’indicazione dell’Unione Europea di votare in una sola giornata, mentre, da quest’anno, il Governo italiano, per garantire una maggiore affluenza alle urne, ha deciso di tenere il turno delle amministrative in due giorni.

Intanto, nel corso della prossima settimana, nella Commissione Affari Costituzionali del Senato avrà inizio la discussione generale sul testo base per la riforma delle Province. La maggioranza di Governo attende che le opposizioni facciano le proprie valutazioni ed anche controproposte, partendo dal presupposto che tutte le forze politiche – compreso il Movimento 5 Stelle – hanno espresso parere positivo sul ritorno al voto diretto per l’elezione dei Presidenti di Provincia e dei Consigli Provinciali.