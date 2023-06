FISCIANO. IL SINDACO SESSA RILANCIA SU OPERE PUBBLICHE E PUNTA SUI TECNICI

Il rilancio dell’azione amministrativa del Comune di Fisciano riparte dalle opere pubbliche ma anche dal coinvolgimento importante dei tecnici comunali che, nella gerarchia interna dell’amministrazione Sessa, oramai, hanno scavalcato gli assessori. E’ questo il messaggio che arriva dal centro della Valle dell’Irno dove, nei giorni scorsi, il primo cittadino Vicenzo Sessa, per chiudere virtualmente un periodo di blocco amministrativo e per mettere a tacere le polemiche all’interno della sua stessa Giunta, ha voluto presentare una serie di importanti interventi pubblici sul territorio, alla presenza di Giuseppe Vertullo, uno dei piu’ quotati tecnici dell’amministrazione comunale. Una semplice coincidenza ? C’è chi sostiene che Sessa, stanco di essere tirato per la giacchetta da assessori e consiglieri di maggioranza, voglia adesso rispondere solo con i fatti alle polemiche degli ultimi mesi. Mettendo, di sicuro, in disparte alcuni esponenti della sua stessa maggioranza.

