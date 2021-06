PSI: “PRONTI ALLE AMMINISTRATIVE, AD EBOLI CON PRESUTTO PUNTIAMO A VINCERE”

Nel direttivo provinciale del Psi di Salerno tenutosi ieri, il primo in presenza dopo un lungo e difficile anno, alla presenza del segretario nazionale Enzo Maraio, del segretario regionale Michele Tarantino, del vice segretario regionale Marco La Monica e del consigliere regionale Andrea Volpe, il Partito ha ribadito l’importanza dell’impegno nei territori della provincia di Salerno. In questo anno, malgrado la pandemia, i dirigenti del partito hanno lavorato a rafforzare la rete di amministratori socialisti connettendo i territori con il governo regionale e quello nazionale.

“Ho incontrato ieri persone molto motivate – ha commentato il segretario provinciale, Silvano Del Duca. Dal Cilento ai comuni dell’Agro sarnese nocerino. Ho trovato un Partito vivo, forte dei risultati ottenuti alle ultime regionali che ci hanno visti essere la seconda forza politica in provincia di Salerno. Un modello, quello di Salerno, che grazie al lavoro del nostro segretario nazionale Maraio sta riscontrando sempre più entusiasmi in un momento storico dove l’antipolitica è stata sconfitta dai fatti. C’è voglia di partecipazione, e di partecipare in libertà e in autonomia pur restando nell’alveo naturale del centrosinistra”.

“Ci attendono scadenze importanti – ha sottolineato il segretario Del Duca. A Salerno, a Battipaglia, a Eboli dove con Giancarlo Presutto puntiamo a conquistare la poltrona di primo cittadino. Siamo pronti a fare la nostra parte in queste amministrative, mettendoci dentro, come sempre, i nostri valori, la nostra storia, e soprattutto le energie dei nostri giovani dirigenti”.