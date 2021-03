PUNTI VACCINALI IN OGNI COMUNE: MA DOVE SONO I VACCINI PER LA POPOLAZIONE?

Piu’ che una necessità, al momento, pare quasi una moda: sei Sindaco di un comune? Si, bene, se non hai il tuo punto vaccinale non sei nessuno. E via con la ricerca di locali idonei e con la procedura dell’Asl per verificare la bontà della scelta. Poi ? Basta cosi’ ? E no, ci vuole anche il personale, medico chiaramente, da mettere a disposizione ma, forse, manca, la materia prima: i cittadini da vaccinare ? E no, quelli ci sono e sono anche in tanti: non ci sono i vaccini. Ed allora preparatevi ad assistere alla nascita di tanti punti vaccinali, in ogni piccolo comune della Regione Campania, destinati, almeno per il momento, a rimanere vuoti. Di vaccini, si intende.

