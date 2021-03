SALERNO. DI MAIO NUOVO VICE SINDACO. E NON FINISCONO LE SORPRESE

Come anticipato proprio da agendapolitica.it, l’attuale assessore comunale all’Urbanistica ed alla Viabilità Mimmo Di Maio si appresta a ricevere anche la pesante delega – sotto il profilo politico – di Vice Sindaco di Salerno dal primo cittadino Enzo Napoli. Una scelta collegata all’ingresso alla Camera dei Deputati dell’attuale Vice Sindaco Eva Avossa, subentrata a Marco Minniti: le sorprese, pero’, potrebbero non finire qui. Perchè la Avossa potrebbe anche lasciare libero il posto in Giunta per un’altra donna da nominare anche in vista delle prossime elezioni comunali 2021. I nomi che circolano sono quelli di Paky Memoli e di Paola de Roberto ma ci potrebbe essere anche una nuova nomina da effettuare per effetto delle dimissioni dell’attuale assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, eletto a settembre dello scorso anno all’interno del Consiglio Regionale della Campania.

