REFERENDUM, VOTO PER I FUORI SEDE. INIZIATIVA DI PIU’ EUROPA NEI PRESSI STAZIONE DI SALERNO

Sabato 19 aprile, ore 13:00, +Europa sarà presente a Salerno, presso la Stazione Ferroviaria – Piazza Vittorio Veneto, per un presidio informativo dedicato al voto fuori sede in vista del Referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno. L’iniziativa ha l’obiettivo di: • Informare i cittadini sulle nuove modalità per votare fuori sede • Promuovere la partecipazione al referendum tra i tanti fuorisede che rientrano in città per le festività Durante il presidio saranno distribuiti materiali informativi e spiegate le procedure per fare richiesta di voto fuori sede, che va presentata entro il 4 maggio.

Share on: WhatsApp