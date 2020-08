Il Presidente della Commissione Sanità del Comune di Montoro Antonello Cerrato sarà candidato con Italia Viva alle prossime elezioni regionali 2020 in Campania. Alla fine di una lunghissima trattativa, Cerrato ha ceduto alla richiesta di Ettore Rosato di scendere in campo con il logo di Italia Viva in tutta la Provincia di Avellino. Il nome di Cerrato era stato richiesto, nelle scorse settimane, anche dalle liste di Vincenzo De Luca.

