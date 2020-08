REGIONALI 2020. CONTATTI DE MITA-RENZI: VERSO UNA LISTA UNICA POPOLARI-ITALIA VIVA?

Ci potrebbe essere una clamorosa novità, proprio alla vigilia della settimana che precede la presentazione ufficiale delle liste in Campania per le Regionali. Popolari ed Italia Viva, Ciriaco De Mita e Matteo Renzi per sintetizzare, potrebbero pensare ad una lista unica, con i due simboli, per sostenere la candidatura alle prossime elezioni regionali di Vincenzo De Luca. Si tratta di una semplice voce che, pero’, da qualche ora circola con insistenza negli ambienti politici di tutta la Regione Campania. Nessuna conferma dagli ambienti di Italia Viva, ma nei primi giorni della prossima settimana ci potrebbe essere un incontro di persona tra i vertici dei due movimenti.

