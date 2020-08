REGIONALI 2020. ANDREA VOLPE UFFICIALIZZA CANDIDATURA CON IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

E’ stata ufficializzata questa mattina la candidatura di Andrea Volpe che, alle elezioni regionali del 20 e 21

settembre prossimi, correrà a sostegno della coalizione di centro-sinistra per il presidente Vincenzo De Luca,

all’interno della lista del Partito Socialista Italiano .

Volpe ha firmato la candidatura nelle ultime ore e si

prepara a portare il proprio contributo alla prossima competizione elettorale per rinnovare gli organi di

governo di Palazzo Santa Lucia. “ Con questa candidatura manifesto la mia disponibilità e volontà a sostenere il presidente uscente Vincenzo De Luca – afferma il candidato – Ringrazio il segretario nazionale Enzo Maraio ed il segretario provinciale Silvano Del Duca con i quali condivido un’idea di politica fatta di concretezza e ascolto. Rispetto alle scorse elezioni corro all’interno di una lista diversa ma ribadisco il mio totale sostegno alla coalizione guidata dal presidente Vincenzo De Luca che in questi anni ha dimostrato, ancora una volta, cosa significhi fare politica e governare un territorio complesso come quello campano”. “ Sono molto contento della candidatura di Andrea Volpe all’interno della lista del PSI – dichiara, invece, il segretario provinciale del Psi, Silvano Del Duca –

abbiamo costruito una lista forte e autorevole, messa in campo per contribuire a riconfermare il lavoro straordinario portato avanti in questi cinque anni dal Governo regionale del fare guidato da Vincenzo De Luca

”.