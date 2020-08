REGIONALI 2020. ITALIA VIVA IN PROVINCIA DI SALERNO: DA MAZZEO A CUOMO PER MATTEO RENZI

Lavori in corso: è questo il cartello affisso all’esterno della sede provinciale di Italia Viva dove i Coordinatori Tommaso Pellegrino ed Angelica Saggese stanno continuano a lavorare per mettere a punto la lista sulla quale sono puntate molte attenzioni, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Al lavoro, in attesa di conoscere l’elenco completo dei candidati e delle candidate, ci sono l’ex deputato del Partito Democratico Tonino Cuomo ed il consigliere comunale di Salerno Nico Mazzeo che hanno già iniziato, sui territori, la campagna elettorale per le Regionali del prossimo 20 e 21 settembre. Cuomo e Mazzeo hanno accettato la candidatura senza indugi, mentre altri nomi sono ancora in attesa di sciogliere la riserva per la partecipazione alla prossima tornata elettorale.

