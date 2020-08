BRACIGLIANO. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comu­nale è convocato in sessione ordinaria nella sala delle adunanze consiliari, per le ore 19:30 del giorno 06 agosto 2020, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazione del Sindaco. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio. 2019 ai sensi dell’ara: 227 d.lgs. n. 267/2000. Approvazione catasto delle aree percorse dal fuoco anno 2019. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) in acconto per l’anno 2020 – Conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell’art.- 107, comma 5, del d.lgs, n. 18/2020. Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l’anno 2020. Approvazione Regolamento per l’imposta municipale propria (IMU) anno 2020. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020. Approvazione Regolamento Comunale per il servizio economato. Approvazione Regolamento generale delle entrate tributarie. Consegna contributo alunni meritevoli diplomati col massimo dei voti nell’anno scolastico 2018/2019.

Atteso che in merito verranno adottate tutte le misure necessarie previste ed imposte dai vari provvedimenti legislativi e dalle ordinanze del presidente della Regione Campania, al fine di rispettare il principio della trasparenza e di rendere pubblica la seduta, i lavori del consiglio comunale verranno trasmessi su Facebook Comune di Bracigliano.

I consiglieri comunali, eventualmente impossibilitati ad essere presenti alla seduta, possono partecipare da remoto, previa richiesta presentata almeno un giorno prima.