REGIONALI 2020. LA LEGA CONVOCA I CANDIDATI A NAPOLI IL 17 AGOSTO

Sono tutti convocati per lunedi’ 17 agosto, nella sede regionale della Lega, a Napoli, dalla 15:00 alle 19:00 per la firma della candidatura. Tutto in un giorno, anzi tutto in poche ore e dopo settimane di voci e di polemiche, finalmente, la Lega annuncerà ufficialmente tutti i suoi candidati e le sue candidate alle prossime elezioni regionali nella giornata di lunedi’ prossimo.

Ancora qualche ora di trattative, impensabile che il Ferragosto trascorra senza le ultime limature alle liste da presentare in tutta la Regione Campania: poi l’appuntamento di lunedi’ a Napoli dove ci sarà anche il Commissario Regionale del partito Nicola Molteni.

Da lunedi’ sarà possibile conoscere anche il calendario degli appuntamenti in Campania di Matteo Salvini che, nelle ultime settimane della campagna elettorale, ha garantito la sua presenza in Campania.