GIOVANNI D’ERCOLE (FDI): “ACCORDO RENZI-DE MITA, DA VECCHIA POLITICA”

Il candidato al Consiglio Regionale in provincia di Avellino per Fratelli d’Italia Giovanni D’Ercole, dopo l’accordo tra Renzi-De Mita in Campania, lancia un appello alla coerenza.

“A #DeMita, che diceva che “Renzi non ha pensiero” ed a #Renzi che doveva #rottamare la vecchia politica e che ora fa una lista unica con l’arzillo ultranovantenne sindaco di Nusco, a sostegno di #DeLuca, che chiamava De Mita “il cancro della Campania” ed al quale il resto dei suoi alleati gli faceva venire il voltastomaco, nonché ai grillini del “massimo due mandati” e del “noi non ci alleniamo con nessuno”, NOI opponiamo la nostra COERENZA!

Fratelli d’Italia fa ciò che pensa e non tradisce il consenso che gli viene tributato.”