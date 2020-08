REGIONALI 2020. LISTA DEL PD: ULTIME DECISIONI VENERDI’ NELLA DIREZIONE PROVINCIALE

E’ fissata per la giornata di venerdi’ (alle 16:30 al Centro Sociale di Salerno) la riunione della Direzione Provinciale del Partito Democratico di Salerno nel corso della quale verranno, con ogni probabilità, annunciate tutte le candidature per le Regionali. Da Via Manzo non lasciano trapelare nulla ma, soprattutto per la componente femminile, c’è una grande curiosità attorno alla riunione: dopo i rifiuti di Anna Petrone e di Gelsomina Lombardi le carte si sono mischiate anche se c’è chi giura che un nome, quasi sicuramente, verrà fuori dal Consiglio Comunale di Salerno. I nomi maschili sono oramai consolidati: gli uscenti Tommaso Amabile e Franco Picarone, Simone Valiante, Michele Buonomo ed Enzo Petrosino.

