MICHELE SARNO E L’OBIETTIVO DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE PER I MAGISTRATI

Ha ribadito, proprio di recente, nel corso di una conferenza stampa, di non voler cedere alle lusinghe della politica ma per attuare o, quanto meno, per avviare l’iter sul progetto di separazione delle carriere per i magistrati l’avvocato Michele Sarno ha sicuramente bisogno di un sostegno del mondo della politica. Ed oggi, facendo una rapida panoramica dello scenario politico nazionale, è chiaro che solo le forze di centro destra potrebbero sostenerlo in questa che è una battaglia giuridica ma, come piu’ volte ribadito dallo stesso Sarno, anche di civiltà. Una riforma storica che, nel corso degli anni, è stata piu’ volte paventata da diverse forze politiche ma che, forse, oggi, alla luce delle indagini che hanno travolto interi pezzi di magistratura, potrebbe avere il favore di gran parte della popolazione.

Share on: WhatsApp