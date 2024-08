REGIONALI 2025. ANTONIO TAJANI PROPONE TOSI IN VENETO E MARTUSCIELLO IN CAMPANIA

Per i candidati alle prossime elezioni regionali “abbiamo fatto il nome di Flavio Tosi in Veneto, ma non vogliamo imporre nulla a nessuno è che nessuno imponga qualcosa a noi. Offriamo dei nomi alla coalizione senza imporre nulla”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Giuseppe Brindisi a ‘Zona Bianca’ su Retequattro. “Offriamo i nostri nomi migliori”, ha poi ribadito. Infatti, “Tosi in Veneto da sindaco ha amministrato bene Verona, è stato eccellente alla Sanità in Regione, ha le carte in regola, in Campania abbiamo il nostro ‘mister preferenze’, Fulvio Martusciello”. “Non si vince se non al centro, noi occupiamo uno spazio determinante per il successo della coalizione di centrodestra”, ha concluso Tajani.(

