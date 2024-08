NOCERA SUPERIORE. D’ACUNZI PRONTO PER LE REGIONALI NELLA LISTA DELLA LEGA DI SALVINI

Pasquale D’Acunzi, fratello del Sindaco di Nocera Superiore Gennaro ed, attualmente, consigliere comunale di Nocera Inferiore, è pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 in Campania con la lista della Lega di Matteo Salvini. I rapporti cordiali con l’attuale capogruppo in Consiglio Regionale Severino Nappi, con il quale in passato c’è stata anche una collaborazione professionale, hanno reso tutto piu’ semplice per la candidatura di D’Acunzi, già Consigliere Regionale nel 2005, quando Presidente della Regione era Antonio Bassolino.

Pasquale D’Acunzi, che ha curato nei minimi dettagli la campagna elettorale vincente del fratello Gennaro, oggi Sindaco di Nocera Superiore, si prepara, dunque, ad affrontare le Regionali 2025 con la Lega di Matteo Salvini, con il dichiarato obiettivo, a distanza di anni, di tornare in Consiglio Regionale.