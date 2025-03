REGIONALI 2025. ANTONIO TAJANI: “RITIRO MARTUSCIELLO E’ UNA SCELTA PERSONALE”

Il ritiro del forzista Fulvio Martusciello da una possibile corsa alle elezioni regionali in Campania dopo il coinvolgimento di una sua assistente in un’inchiesta della magistratura belga sulle attività di lobbying da parte di Huawei “è stata una sua scelta. Il caso Huawei non tocca Martusciello. La responsabilità penale è sempre personale. Come sono stato e sono garantista con tutti i rappresentanti della sinistra coinvolti nelle inchieste della magistratura belga, lo sono anche con assistenti dei parlamentari italiani del mio partito: si è colpevoli quando si è condannati in terzo grado di giudizio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano con i giovani di Forza Italia. “Vediamo cosa è successo in Belgio: tutte le inchieste che sono state fatte a danno della sinistra non hanno portato a nulla. C’è stata una vicepresidente del parlamento che è stata detenuta in carcere. Una socialista, in prigione, separata dalla sua famiglia e dai suoi figli e non è stata nemmeno rinviata a processo – ha spiegato – Bisogna guardare con molta prudenza a ciò che accade da parte della magistratura belga perché tante inchieste non portano ad alcunchè. Mi riferisco anche alle due parlamentari del Partito Democratico che sono state inquisite. Io sono anche garantista anche per loro perché non mi pare che le inchieste belghe abbiano portato a grandi risultati”.

Share on: WhatsApp