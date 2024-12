REGIONALI 2025. CLIMA CALDO NEL CENTRO DESTRA, CIRIELLI: “IL NOME TOCCA A NOI DI FRATELLI D’ITALIA”

Dalla convention di Giugliano il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli rilancia la questione della candidatura per le prossime regionali in Campania, rivendicando per Fratelli d’Italia la Campania, anche perchè “Forza Italia ha già altre Regioni tra cui la Sicilia e la Calabria, mentre Fratelli d’Italia ha solo il Lazio”. La marcia di avvicinamento a quello che dovrebbe essere un primo summit romano tra gli alleati del centro destra viene anticipata da nuove dichiarazioni del leader di Fdi in Campania. Cirielli, nel corso del suo intervento alla manifestazione di Giugliano, ha aperto, ovviamente, al dialogo con tutte le altre forze politiche del centro destra, ribadendo, pero’, la necessità che per equilibri politici la Campania venga assegnata a Fratelli d’Italia.

Intanto, sempre dalla convention di Giugliano, tutti i partiti del Centro Destra Campano, rappresentati dai segretari regionali, hanno escluso che si possa fare riferimento, per la candidatura alla Presidenza della Regione, ad un nome che non sia politico. Stop alle candidature civiche e provenienti dal mondo dell’impresa.