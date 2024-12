FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “REGIONALI 2025 IN CAMPANIA, COALIZIONE DI CENTRO DESTRA SARA’ POLITICA”

“La coalizione per le regionali in Campania sarà politica, composta da liste di partito. Non ci saranno liste civiche che non rispondono a nessuno”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine di un’iniziativa di partito a Telese. “Ci sono cinque regioni che andranno al voto e i leader nazionali troveranno la quadra per definire le candidature. Nelle ultime regionali abbiamo vinto in Basilicata e Piemonte con candidati di Forza Italia, mentre abbiamo perso in Sardegna con un candidato di Fratelli d’Italia e in Umbria con un candidato della Lega. In Campania vogliamo vincere”, ha aggiunto. “La scelta del candidato sarà affidata ai nostri leader nazionali e, quando avverrà, sono certo che in Campania nessuno porrà problemi”, ha concluso Martusciello.

Share on: WhatsApp