MATTEO SALVINI: “AUTONOMIA ? HANNO PAURA POLITICI DI SINISTRA CHE NON HANNO GARANTITO SERVIZI”

“Io penso che gli unici che hanno paura dell’autonomia sono quei pessimi politici della sinistra che da troppi anni prendono i volti dei cittadini del Sud senza garantire ai loro cittadini servizi essenziali che sono dovuti a tutte le famiglie italiane nel 2024”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento con l’assemblea nazionale di Noi Moderati in corso a Roma. “Se la sanità non funziona in Campania, piuttosto che in Puglia non è colpa di Lupi, di Salvini, di Tajani o della Meloni o dell’autonomia che non c’è. E’ colpa di un De Luca e di un Emiliano che evidentemente non sono in grado di offrire ai loro cittadini dei servizi che devono poter essere offerti a tutti. Perché il diritto alla salute è un diritto primario nel 2024”.

